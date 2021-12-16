رُشحت مبتعثة جامعة جازان الدكتورة أمل منصور باجنيد لمنصب رئيسة الأطباء المقيمين في جامعة هارفارد الأمريكية في منجز يضاف لمنجزات مبتعثي الجامعة.

وتقضي خريجة كلية طب الأسنان بجامعة جازان الدكتورة أمل باجنيد فترة التدريب بجامعة هارفارد بعد أن أنهت برنامج الزمالة المتزامن مع درجة الدكتوراه في جامعة هارفارد في مجال أورام الفم.

وأشارت الدكتورة باجنيد إلى أنها حصلت على منحة مالية من الأكاديمية الأمريكية لطب الفم للعمل على إنجاز بحث في طرق تدريس طب الفم في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٢٠، وتم قبوله للنشر في مجلة تعليم طب الأسنان الصادرة عن المنظمة الأمريكية لتعليم طب الأسنان.

وعبرت عن اعتزازها بما حققته ويحققه المبتعثون من إنجازات تتواكب مع ما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار على كافة الأصعدة؛ وخاصة في المجال الطبي والعلمي والبحثي.

وعن فترة تدريبها الحالية؛ أوضحت باجنيد أن الطبيب المتدرب في هذا البرنامج يقضي 6 أشهر في عيادة أورام الفم بمركز «دانا فاربر» لعلاج الأورام؛ وهو ما سيضيف لخبرتها العلمية الكثير في مجال أورام الفم، مبينة أن مشروع الدكتوراه الذي تعمل عليه يتناول تأثير الدهون الثلاثية غير المشبعة على الالتهاب في الأمراض الأيضية.

ووجهت باجنيد شكرها وامتنانها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعمهما تعليم المرأة وتمكينها في كافة المجالات، كما وجهت شكرها لرئيس جامعة جازان الدكتور مرعي حسين القحطاني، ولكلية طب الأسنان لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المبتعثين.