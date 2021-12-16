أزالت بلدية أبرق الرغامة (21) من الأسوار المخالفة بحي «الحرازات» على مساحة قدرت بنحو 26 ألف متر مربع، حيث تواصل البلدية جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر الإنشاءات المخالفة بنطاق البلدية، على مساحة ٢٦٢٠٠ متر مربع حديثة الإنشاء والتي استغلها محدثون بهدف البناء عليها دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الإنشاءات، حيث باشرت آليات الأمانة بمشاركة الجهات ذات العلاقة المواقع المحصورة ونفذت أعمال إزالة الأحواش على الفور.

وتهيب الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.