وقّعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم، ومصنع «مصدر للألواح الشمسية المملوك لشركة بن عميرة القابضة»، أحد أكبر المصانع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «اتفاقية تفاهم» خاصة بتوظيف خريجي التدريب التقني في مجال الطاقة المتجددة، والكهرباء، والمحاسبة، والالكترونيات، والإدارة المكتبية.

وقّع الاتفاقية من جانب «التدريب التقني والمهني» مدير عام الإدارة المهندس علي البلوي، فيما وقعها من جانب مصنع شركة «مصدر» مسؤول الموارد البشرية بالشركة يزيد بن بدر بن عميرة.

وبيّن المهندس البلوي أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات الإدارة التي تسعد أن تكون مخرجاتها جزءا من مدخلات بناء أحد أكبر المشاريع الوطنية بالشرق الأوسط، إضافة إلى حرصها على تغذية كافة القطاعات بالكوادر المؤهلة والمدربة.

وقال: هذه الاتفاقية تأتي استشعارا للدور التكاملي بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وشركائها في القطاع الخاص، للإسهام في التنمية الوطنية، وتأكيدا لدعم رؤية المملكة 2030، حيث يُعد تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلا نوعيا، ليكونوا قادرين على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة هو الهدف الرئيس للرؤية، مشيراً إلى أن الإدارة تسعد دائما بأي اتفاقات وتعاون من دورها الإسهام في إيجاد فرص وظيفية في مختلف التخصصات لخريجيها.

من جهته ثمن ابن عميرة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني دورها تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المميزة، واصفاً هذه الاتفاقية بالإنجاز المهم الذي يهدف إلى المساعدة في توفير فرص العمل الجديدة التي ستحتاجها الشركة، والقوى العاملة بها على المدى القريب والبعيد.