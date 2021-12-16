اطلع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم على سير العمل في المرافق العدلية بمنطقة الجوف.

وأكد خلال زيارته خدمة المستفيدين بجودة وكفاءة، ومعالجة أي معوقات قد تواجههم عند الاستفادة من الخدمات العدلية المختلفة، مشددًا على أهمية الارتقاء بالخدمات العدلية، واستثمار التحول الرقمي في قطاعات الوزارة المختلفة، بما يسهم في رضا المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

والتقى وزير العدل مجموعة من المستفيدين من الخدمات العدلية في المنطقة، واستمع لشكاواهم ومقترحاتهم، ووجه الجهات المختصة بالوزارة باتخاذ ما يلزم حيالها.