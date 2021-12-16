بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين احتفلت الهيئة الملكية بالجبيل باليوم السعودي والعالمي للتطوع «عطاء وطن»، الذي أقامته إدارة الخدمات الاجتماعية، مساء أمس الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالفناتير، إذ كرم الرئيس التنفيذي 94 متطوعا وجهة؛ نظير جهودهم المتميزة والمثمرة في خدمة مجتمع مدينة الجبيل الصناعية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل في كلمة له بهذه المناسبة فخرهم بأبناء وبنات الجبيل الصناعية وبما يقدمونه للعالم من خلال منتجات أعمالهم ووظائفهم اليومية وكذلك مساهماتهم التطوعية التي استغلوا فيها جل أوقات فراغهم لخدمة مجتمعهم. وأضاف: إن مدينة الجبيل الصناعية تفخر بما تهيأ لها من بيئة ملائمة وتعاضد الممكنات للفرق والأندية التطوعية للقيام بأعمالها، ويحق لهذه المدينة أن تتباهى كونها من أكثر المدن السعودية من حيث نسبة المتطوعين نسبةً لعدد السكان، إذ تزخر بوجود أكثر من 5600 متطوع ومتطوعة يبذلون جهدهم من أوقاتهم الخاصة لخدمة العمل التطوعي.

بعدها ألقت فاطمة كمال كلمة المتطوعين بهذه المناسبة قالت فيها: نحن كمتطوعين سنعمل لتحقيق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن نصل إلى مليون متطوع عام 2030 بإذن الله ثم بدعم جميع القياديين في المدينة. وأضافت: ولله الحمد مدينه الجبيل فيها من التطوع الشيء الكثير مثل حديقة أو بستان فيه الكثير من الخيرات.

ثم شاهد الحضور فيلماً بعنوان «صنع في الجبيل» بمناسبة يوم التطوع العالمي، إذ اُستعرضت الأعمال التطوعية بمدينة الجبيل الصناعية، إضافة إلى الأرقام والإحصاءات للبرامج التطوعية التي نفذت طيلة العام.

وفي ختام الحفل كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الفرق والأندية التطوعية، والمتطوعين والمتطوعات بمنصة الموارد البشرية والتطوع الصحي، كما شمل التكريم شركاء النجاح بمبادرة رفقاء، وتكريم إدارات الهيئة الملكية بالجبيل والجمعيات الخيرية والشركات المساهمة في البرامج التطوعية بالمدينة.

ويأتي هذا الاحتفاء ضمن اهتمام إدارة الخدمات الاجتماعية في تنمية روح التطوع في المجتمع، وتعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية، وتأصيل دور ومساهمة المتطوعين والمتطوعات في تحقيق التنمية الشاملة في بناء المجتمع.