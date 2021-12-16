افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم (الخميس)، وصلة تقاطع طريق الطائف السيل وطريق المدينة المنورة، وهي عبارة عن جزء من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «الدائري الرابع»، وذلك بعد أن قامت الأمانة بترحيل العديد من المرافق والخدمات المتعارضة مع مسار الأعمال بالوصلة من كابلات للكهرباء وخطوط مياه رئيسية، وكابلات الألياف البصرية، إضافةً إلى نزع عدد 191 عقاراً بسبب تعارضها مع مسار المشروع. وأوضح أمين العاصمة المقدسة أنَّ الأمانة تعمل على التطوير المستمر لشبكات الطرق الحالية واستحداث طرق ومحاور جديدة ضمن منظور حديث يواكب متطلبات العصر، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تحظى به أمانة العاصمة المقدسة من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله - لرفع مستوى جودة البُنى التحتية للعاصمة المقدسة، مؤكداً أن تنفيذ الوصلة يسهم في تحرير الحركة المرورية لجميع الاتجاهات بالمنطقة، والتوسع في الطرق عبر طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «الدائري الرابع» وتسهيل دخول الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة ويساعد في تفويج الحجاج من المشاعر إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة عبر طريق المدينة المنورة، ويسهم في تسهيل حركة مركبات المواطنين والحجاج والمعتمرين والحد من الاختناقات التي قد تحدث خلال المواسم لقاصدي بيت الله الحرام. ويتضمن الطريق الذي يعد طوله 9 كيلومترات سفلتة 68.500 م2 وتركيب حواجز خرسانية بمساحة 8.500 م ط، إضافة إلى 228 برج إنارة و912 كشافاً، و4 حارات مرورية في كل اتجاه، وجزيرة وسطية بعرض 20م، وخطوط خدمة في المناطق السكنية بحي العسيلة.