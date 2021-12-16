بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك حمد بن عيسى، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس جومارت توكاييف، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.