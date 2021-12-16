بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك حمد بن عيسى، راجياً لحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس توكاييف راجياً لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.