عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان أعمال الدورة الـ38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي ناقشت عدداً من القضاياً المتعلقة بالشأن الإسكاني في الدول العربية، كما صاحبها افتتاح المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية، بحضور الوزراء المعنيين بالإسكان في الدول العربية.وترأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر، الذي أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الدورة وما سينتج عنها من توصيات في تحقيق أهداف الحكومات العربية، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة من خلال التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.وأشار الأمير سعود إلى النجاح الذي حققه قطاع الإسكان في المملكة في السنوات الأخيرة بعد إطلاق رؤية السعودية 2030، التي أسهمت من خلال برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% إلى 60% خلال أربعة أعوام، ضمن استحقاق فوري عبر منصة إلكترونية متكاملة الخدمات السكنية سهّلت رحلة تملك المسكن الأول، بفضل الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين. واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، منها الاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، كما ناقش الاجتماع مستجدات الموقع الالكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما ناقش المجلس المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، وكذلك التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجال الإسكان والتعمير.