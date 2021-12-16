صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفايروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر: استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة من اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة.وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميا.