وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، برفع أجور الموظفين والموظفات المؤقتين المستمرين ومعادلتها بالأجور والمميزات الوظيفية للموظفين على نظام التعاقد (105).وأكد السديس أن التوجيه يأتي في إطار حرص الرئاسة على تطوير أعمالها الإدارية والفنية والخدمية والتوجيهية والعلمية، وتلمس الوسائل التي تعين كافة العاملين والعاملات في خدمة الحرمين الشريفين على تأدية مهامهم وأعمالهم ورسالتهم بكل مهنية ودقة واحترافية، تتوافق مع مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وتحقيق أهداف خطة الرئاسة التطويرية 2024، التي جاءت لتحقيق ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن هذا التوجيه جاء رغبة لتحقيق الارتباط الوظيفي لدى كافة العاملين والعاملات في خدمة أطهر البقاع. وطالب السديس جميع العاملين والعاملات ببذل المزيد من العطاء والاهتمام بعد أن شرفهم الله بخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.