في بادرة غير مسبوقة زار مشايخ وعدد من أعيان محافظة ظهران الجنوب الحدودية اليوم مقر المجلس البلدي للمحافظة والاجتماع مع رئيس المجلس عوض آل فرحان الوادعي ورئيس البلدية الدكتور حزام بن قبلان وأعضاء المجلس وتقديم درع تذكارية بمناسبة انتهاء فترة أعمال المجلس في دورته الثالثة. وأجمع مشايخ قبائل وادعة الشيخ جبران بن معيض آل كعبان والشيخ عبدالله بن سعد آل عريعر والشيخ مشعوف بن حامد آل المحضي على الدور الكبير والفاعل للمجلس البلدي في تسارع عجلة التنمية في أهم محافظات منطقة عسير. وقالوا إن زيارتهم للمجلس وتقديم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس على ما قدموه من جهود كبيرة لخدمة المحافظة هو أقل ما يقدم لهم.

بدوره، أثنى محسن بن سالم آل دوسري من أعيان ظهران الجنوب على تميز المجلس، وقال إن اختياره من ضمن المجالس المتميزة على مستوى المملكة لم ياتِ من فراغ وإنما وفق عمل وخطط مدروسة، وقال إنهم يتطلعون إلى استمرار أعضاء المجلس في العمل التطوعي فيما يحقق تطلعات الأهالي.

من جهته، أكد المشرف على فريق ظهران الجنوب التطوعي عوض بن خزيم الوادعي أن الإنجازات والمشاريع التي شهدتها المحافظة تحسب للمجلس البلدي ولبلدية المحافظة.

من جانبه، رحب رئيس المجلس البلدي السابق عوض آل فرحان الوادعي بالمشايخ وأعيان المحافظة، وقال إن هذه المبادرة ليست غريبة عليهم وهم من قاموا بدعم وتعزيز وتشجيع المجلس في جميع الدورات السابقة، واطلع الوادعي الحضور على منجزات المجلس خلال دورته الثالثة، وأثني الوادعي على الدور الكبير لرئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب الدكتور حزام بن قبلان وجميع منسوبي البلدية في تحقيق أهداف المجلس من خلال تعاونهم والعمل مع المجلس بروح الفريق الواحد.