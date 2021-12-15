استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الأربعاء)، وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني بن والاس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.