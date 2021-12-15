نفذت ‏أمانة جدة جولات تفتيشية على المخابز اليدوية ونصف الآلية والآلية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للتجهيزات، والنظافة العامة، والتأكد من وزن الخبز، وتوفر أكياس ورقية لتعبئة الخبز الساخن، وصلاحية الدقيق المستخدم في الانتاج.

ورصدت «عكاظ» برفقة مراقبي بلدية الصفا الفرعية عدداً من المخالفات أبرزها استخدام أدوات غير صالحة للاستخدام وصدئة، وسوء التداول ومخالفة شروط التخزين، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، ونقص وزن الخبز عن 510 جرامات كحد أدنى.

وكشفت الجولة التفتيشية تدني مستوى النظافة العامة في أحد المخابز الشهيرة في نطاق بلدية الصفا واستخدام الفوط والمناشف مرات عدة، وتخزين مواد مطبوخة وعجائن مجمدة وعدم لبس العمال القفازات والكمامات بشكل صحيح.

وأكدت رئيسة بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني أن الجولات المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء وشددت على رصد كافة المخالفات مع جهات الاختصاص وتحرير مخالفات بحق المواقع المخالفة.

يذكر أن لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء نصّت على أن نقص وزن الخبز عن الحد المسموح به أو مخالفة المواصفات التي لا ينطبق عليها نظام مكافحة الغش التجاري مخالفة تستوجب فرض عقوبات تتضمن غرامة من 500 ريال كحد أدنى إلى 3 آلاف ريال كحد أعلى مع إغلاق المخبز حال تكرار المخالفة.