دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي صباح اليوم «الأربعاء» حفل انطلاق المرحلتين الثالثة والرابعة من برنامج قادة التعليم لتأهيل قيادات الصف الثاني بالإدارة العامة للتعليم بجدة والذي تنظمه أمانة التعليم وينفذه بيت الخبرة بجامعة الملك عبدالعزيز بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي، والمشرف على برنامج بيت الخبرة بجامعة الملك عبدالعزيز «LEADX» الدكتور محمد القرني، ومساعدي المدير العام ومديري الإدارات وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

وأكد المسعودي في كلمته خلال الحفل المصاحب للتدشين أن المنظومة التي لا تهتم بصنع القيادات لن تواكب التطور واستدامة التميز، لذلك يضطلع برنامج تأهيل القيادات بدور مهم في إعداد وتهيئة القيادات، مشيراً إلى أن إدارة تعليم جدة تسعد بتبني المبادرات المتميزة من قيادات المستقبل مثمناً جهود شركاء النجاح من بيت الخبرة بجامعة الملك عبدالعزيز ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وأمانة تعليم جدة.

وكان حفل التدشين قد تخلله عرض عن منجزات برنامج قادة التعليم قدمه المشرف على البرنامج الدكتور أحمد الشمراني سلّط من خلاله الضوء على الخطوات التي تم تقديمها في المرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع شركاء النجاح، قدم بعده المشرف على بيت الخبرة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد القرني عرضاً مرئياً عن أبرز مستجدات المرحلتين الثالثة والرابعة من البرنامج وما سيتضمنه من أساليب اكتشاف القيادات وتأهيلها وتطويرها ومن ثم تمكينها.

بعد ذلك تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي عن اعتزاز المؤسسة بالشراكة الإستراتيجية مع تعليم جدة وستستمر بإذن الله هذه الشراكة مع إدارة تعليم جدة، مضيفاً بأن التعاون مع تعليم جدة في برنامج تأهيل قيادات الصف الثاني على سبيل المثال مهم جداً لأن صقل وتطوير مهارات القيادات القادمة هو من أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي ختام الحفل كرم مدير عام تعليم جدة شركاء البرنامج والمشاركين فيه، فيما كرمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية المشاركات من القسم النسائي.

من جانبه أوضح أمين إدارة تعليم جدة حمدان القلطي أن المرحلتين الثالثة والرابعة من البرنامج مستمرة حتى نهاية العام الدراسي 1443هـ‍، مضيفاً بأن عدد المرشحين والمرشحات بلغ 60 مرشحا ومرشحة من خلال البرنامج الذي يهدف إلى إيجاد وتطوير الصف الثاني من القيادات التعليمية والإدارية المؤهلة للمواقع القيادية بتعليم جدة وصولاً لاستدامة التميز.