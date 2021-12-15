وقف أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، على مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري وطريق الطائف بأبها، وهو أحد المشاريع التابعة لأمانة عسير، بحضور وكيل الأمين للمشاريع و التعمير المهندس عائض الشهراني، حيث استمع لشرح موجز عن نسب الإنجاز والمراحل المتبقية للمشروع.

وبين أمين عسير، أن وقوفه على المشروع، بهدف متابعة أعماله المتبقية، والذي يُعد محورياً وهاماً نظراً لموقعه، وأن الأمانة تتابعه من بداية اعتماده وتنفيذه ونسب الإنجاز به، موجهاً بتنفيذ المشروع وفق مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت، ومشدداً على أهمية إنجاز المشروع في وقته المحدد دون تأخير، لخدمة المستفيدين.

وأضاف، أن جميع المشاريع الخدمية عموماً، وهذا المشروع تحديداً، تحظى بمتابعة من أمير المنطقة لما في ذلك من دفع عجلة التنمية بالمنطقة، إضافة إلى أنه تم بحث أهم النقاط العامة في تفاصيل المشروع مع وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة، وطلب التسهيلات اللازمة لتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة، معبراً عن ارتياحه بما شاهده من الأعمال ونسب الإنجاز التي تحققت بالمشروع وفق الخطط الزمنية المحددة، منوهاً الى أن الأمانة حريصة على تحقيق أكبر قدر من الخدمات للسكان، مؤكداً في ختام جولته حرص الأمانة على تنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية بأفضل معايير الجودة والسلامة، لخدمة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات أمير منطقة عسير، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في القطاع البلدي.

يُذكر أن مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري وطريق الطائف، يتضمن إنشاء نفق عند تقاطع طريق الحزام الدائري مع طريق الطائف بطول 800 متر، وعرض 25 متراً، ويشتمل على 3 حارات في كل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض 1 متر، وأرصفة جانبية في الاتجاهين بعرض 70 سم في كل اتجاه، كما يشمل المشروع طريق خدمة حارتين في كل اتجاه، و مواقف وأرصفة بعرض 17.5 مترا لكل اتجاه، ليصبح العرض الكلي للطريق 60 متراً.