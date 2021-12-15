وقع مدير عام التعليم في عسير الدكتور أحمد العُمري مع مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في المنطقة علي الشهري، مذكرة تعاون بين الجهتين، بتنظيم من إدارة التوجيه والإرشاد، لدعم ميول وقدرات الطلاب والطالبات وفق مقاييس مهنية مقننة، إلى جانب توجيههم وإرشادهم وفق إستراتيجيات تتناسب وتتوافق مع الرؤية الوطنية، والاستفادة من منصة سُبل لدعمهم وإرشادهم والإسهام في توجيههم مهنياً.

يُذكر أن خدمة الإرشاد المهني تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية، التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية العلمية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول، والقدرات الذاتية والمهنية.