أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن المدينة المنورة تحظى بعناية خاصة من القيادة الرشيدة، منوهاً بان المدينة المنورة وجهة مميزة للتجارة والزيارة والسياحة والاستثمار والخدمات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعد وزير التجارة بدر الهداب خلال احتفال غرفة المدينة المنورة بمرور 55 عاماً على تأسيسها وتدشين المبنى الجديد، برعاية وتشريف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وأضاف قائلاً «أتوجه بالشكر الجزيل لأمير المنطقة ونائبه على حرصهم وعملهم الدؤوب لتنمية قطاع الأعمال والنهوض به في منطقة المدينة المنورة» واستطرد «نستذكر بكل الفخر والامتنان جيل الرواد الذين أسسوا هذه الغرفة باذلين قصارى جهدهم وخلاصة خبراتهم لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم».

ودعا قطاع الأعمال للاستثمار في (العلا) وجزر البحر الأحمر والثروات التاريخية والإنسانية، وإلى طرح مبادراتهم ومقترحاتهم عبر الغرفة التجارية، مشيرا إلى متابعتها عن قرب لتطوير وتحسين كافة الأعمال.

وأمن القصبي على أهمية دور الغرف في تنمية الأنشطة التجارية ولحمايتها وتطويرها وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، مشيراً إلى أنه تم تطوير نظام الغرف التجارية ليكون مُمكناً فاعلاً في نمو الاقتصاد الخاص.

وفي ختام حديثه شكر القصبي مجلس إدارة غرفة لمدينة المنورة والأمانة العامة وقطاع الأعمال على جهودهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.