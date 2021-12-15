عقد منظم المياه بالتعاون مع غرفة الرياض عبر الاتصال المرئي اليوم (الأربعاء)، ورشة عمل بعنوان «الورشة التعريفية الأولى لمنظم المياه»، في مقر الغرفة بمشاركة عدد من المهتمين والمتخصصين.

واستعرضت الورشة التي شارك فيها عدد من مسؤولي منظم المياه، ثلاثة محاور رئيسة شملت: التعريف بمنظم المياه، والهدف من وجود المنظم، وأبرز متطلبات رخصة مزاولة أنشطة خدمة المياه.

وأوضح المنظم خلال الورشة أنه في عام 2021م، أُصدِرت 20 رخصة لمزاولة أنشطة خدمات المياه موزعة على 8 أنشطة، مبيناً أنه يتولى البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة التي تثيرها الأطراف المعنية، من المستفيدين، أو المرخَّص لهم.

ودعا المنظم جميع المستفيدين للتواصل من خلال الرقم الموحد 939 أو على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي Water_Regulator@.

ويعمل منظم المياه على متابعة أداء مزودي الخدمة في توفير إمدادات المياه بشكل آمن، وموثوقية، وضمان تحقيق الجودة لحصول كل مستفيد على المياه بما يكفل حماية حقوق الجميع.