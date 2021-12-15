شهدت محافظة ينبع وبعض القرى المجاورة لها أمطارا متوسطة إلى خفيفة استمرت من ساعات الصباح الأولى إلى ظهر اليوم (الأربعاء)، تزامن ذلك مع ذهاب الأهالي إلى المتنزهات في الكورنيش والواجهة البحرية مع الأجواء الرائعة وتساقط الهتان، وشرعت الجهات المعنية بتنظيم السير وإزالة تجمعات المياه والشوائب من مناهل مياه الأمطار.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني دعت المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم وحتى السبت القادم.

وبين تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من مساء أمس وحتى الخميس ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، وتبوك) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.