وجه وزير العدل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى القضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم (الأربعاء)، بإطلاق منصة «خبرة» في المحاكم والدوائر التجارية كافة، لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة، وفق آلية تسرع الحصول على آراء الخبراء وتقلص مدد التقاضي.

وتهدف منصة «خبرة» khibrah.sa إلى تقليل أمد التقاضي عبر تسهيل التواصل بين القاضي والخبير وأطراف الدعوى، وتحقيق العدل والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة.

وحثت الوزارة القطاعات التي تقدم خدمات الخبرة باختصاصاتها كافة، بالتسجيل في المنصة والاستفادة من الحلول التي تقدمها، لتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبير والأطراف، مبينة أن منصة «خبرة» تأتي في سياق الحلول التقنية التي تقدمها بهدف توفير الجهد والوقت على المستفيدين، بوضع إجراءات تنظم عملية تسجيل الخبراء وإرسال واستلام الطلبات وتحقيق العدل والشفافية بموثوقية عالية.

زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى القضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم (الأربعاء)، المرافق العدلية في منطقة الحدود الشمالية، حيث اطلع على سير العمل في محاكم الاستئناف والعامة والجزائية، مشدداً على أهمية خدمة المستفيدين بكل جودة وكفاءة، ومعالجة أي معوقات قد تواجههم عند الاستفادة من الخدمات العدلية المختلفة.

كما التقى بمجموعة من المستفيدين من الخدمات العدلية، واستمع لشكاويهم ومقترحاتهم، ووجه الجهات المختصة بالوزارة باتخاذ ما يلزم حيالها.