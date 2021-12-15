صحح مجلس الصحة الخليجي المفهوم السائد والخاطئ بين الناس حول أعواد القطن التي يطلق عليها العديد أسم (أعواد الأذان)، حيث بين المجلس عبر حسابه الرسمي في تويتر عبر منشور خاص أن استخدامات أعواد القطن بشكلها السائد لها مخاطر على الأذان، وقد يسبب التهابا في القناة السمعية، أو فقدان السمع لاسمح الله، أو ثقب طبلة الأذن.

وأشار المجلس إلى أن الطرق الصحيحة لإزالة الشمع الزائد من الأذن يكون في الجزء الخارجي من الأذن بقطعة قماش أو منديل جاف فقط.

وشدد مجلس الصحة الخليجي إلى أن الشمع هو في الأساس مفيد للأذن ويمنع جفافها ويقيها من الالتهاب بإذن الله، ولذلك فالأصل عدم إزالته من داخل الاذن والاكتفاء بنظافة الجزء الخارجي من الأذن فقط.