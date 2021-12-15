حين أبلغ عصام العتباني سلطات المرور في جدة عن سرقة سيارته الشيفروليه «إمبالا» موديل العام 1982 كان العالم يطوي آخر صفحاته الورقية ويتأهب لدخول القرية الرقمية الكونية في العام 2012.

لم تكن الشيفروليه التي فقدها العتباني في جنح الظلام، أقل فخامة وقتذاك من نظيراتها الأمريكيات، وظلت «إمبالا البيضاء» تصول وتجول في شوارع جدة قبل أن تتخطفها أيدي لصوص غادرين.

طوال السنوات العشر الماضية، لم يتلق صاحبها إفادة من سلطات المرور عن مصير سيارته، فاضطر إلى طي صفحة ذكرياته معها، وأبلغ الجهات الرسمية عن رحيلها من عهدته، واستودع عزيزته عند المجهول وجاءت الرياح بعد عقد من الزمان بما لا تشتهي السفن، إذ أبلغته إدارة مرور الصحافة أن «عزيزته المفقودة» موجودة في الحفظ والصون في «الحجز» وطلبت منه المسارعة إلى تحريرها بعد سداد مبلغ يزيد على ثمانية آلاف ريال مقابل تكاليف الحجز، فارتفعت أقواس حاجبي العتباني ليسأل في سره وعلنه: ماذا لو كانت العزيزة إمبالا نزيلة فندق 5 نجوم على البحر؟.

ليس من سمع كمن رأى، فالسيارة الموجودة في حفظ وصون إدارة المرور صورتها تغني عن السؤال إذ أكل عليها الدهر وشرب، وذابت عجلاته وانصهر حديده في لظى شمس جدة، فما عادت كما كانت حسناء تسر الناظرين.. هل يعهدها إلى المرور تفعل بها كما تشاء.. أم يحملها إلى مشرحة التشليح بعد سداد قيمة استراحة المركبات الخربة بوسط جدة؟.