كشف المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 24 ساعة القادمة تشمل محافظتي جدة ورابغ، في حين أفاد بأن السواحل الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الداخلية.

وأعلن المركز أن 24 ساعة القادمة ستشهد أيضا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الداخلية لمنطقة تبوك.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من مساء أمس (الثلاثاء) وحتى السبت القادم، إذ بيّن تقرير المركز أنه من مساء أمس وحتى غدا (الخميس) ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر من مساء اليوم (الأربعاء) وحتى السبت القادم مناطق (الرياض، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.