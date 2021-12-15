دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز العمل بمستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله، بقيمة إجمالية بلغت 158 مليون ريال، بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل.

وأزاح أمير منطقة جازان الستار عن اللوحة التذكارية، وتجوّل على أقسام المستشفى، مستمعاً لشرح مفصل من وزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن الحربي عن المستشفى الذي يضم 24 عيادة منها 3 عيادات تخصصية، وما يتوافر به من تجهيزات طبية وكوادر بشرية مؤهلة، والأعمال التطويرية والتأهلية التي أسهمت في زيادة مساحة المستشفى بنسبة 40% عن مساحته السابقة وزيادة عدد الأسرة من 100 سرير إلى 200 سرير، وزيادة الأسرة بقسم العناية المركزة إلى 21 سريراً، وفي قسم الطوارئ إلى 31 سريراً، واستحداث قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بواقع 34 سريراً، وزيادة غرف العمليات بواقع 6 غرف، إضافة للأقسام الطبية المساعدة التي تشمل المختبر والصيدلية والأشعة المجهزة جمعيها وفق أحدث وأفضل التجهيزات الطبية.

وأعرب أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين المستشفى وما يشتمل عليه من عيادات وأقسام، وما اطّلع عليه من تجهيزات، واستمع له عن الخدمات الطبية التي سيقدمها المستشفى لأبناء المنطقة والمقيمين بها، موجهاً بتقديم كل ما يضمن توفير أفضل الخدمات لهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.