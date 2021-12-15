افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وشركاء تأسيس المشروع من الشركات، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الشاملة والمتكاملة لذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، للحد من الصعوبات التي قد تواجههم وتحسين مستوى جودة المعيشة لهم.

ويُعد مركز «تمكن» أول مركز شامل يقدم الخدمات العلاجية المتكاملة لذوي التوحد ومنها: التقييم الشامل، والتدخل المبكر، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج النفسي، وتحليل السلوك التطبيقي، والعلاج الوظيفي، والتعليم الخاص والتأهيل المهني، من خلال أخصائيين مؤهلين وفق أفضل المعايير العالمية، وبإشراف مؤسسة أمريكية رائدة بالتوحد، لضمان توطين المعرفة للكوادر الوطنية، بالإضافة لما يُقدمه المركز من تدريب مستمر للأسر وتأهيلهم لاستكمال الخطة العلاجية للطفل داخل وخارج المنزل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد عباس أن مركز تمكن الشامل للتوحد إحدى المبادرات التنموية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة خصوصا لفئة ذوي اضطراب طيف التوحد، سعياً لتقديم أفصل الخدمات لهم بما يمكنهم من الاندماج بالمجتمع والحصول على فرص التعليم والعمل المناسبة لهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم.