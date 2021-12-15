استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، جموع المواطنين ومشايخ القبائل بالمنطقة، والعلماء والقضاة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، ورحب بالجميع، وتناول في معرض حديثه مع الأهالي عددا من الموضوعات التي تهم المنطقة، كما استمع إلى مقترحات ومرئيات المواطنين حول القضايا الخدمية والتنموية.وأكد أمير الجوف بذل كافة الجهود، وتسخير جميع الإمكانات لتعزيز التنمية والارتقاء بالخدمات، مضيفا أنه لا عذر لأي مسؤول يقصر في خدمة المواطن في ظل ما وفرته الدولة من دعم وإمكانات، وما تضمنته ميزانية الخير والنماء للعام القادم من إنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها لتعزيز التنمية المستدامة في كافة المناطق وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.