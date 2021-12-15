طلبت هيئة الصحة العامة (وقاية) من كافة المدارس المتوسطة والثانوية، إلغاء كافة الأنشطة اللاصفية التي لا تحقق معايير التباعد الجسدي، وفي حال وجود أنشطة رياضية يراعى أن تكون منفردة في مكان واسع وجيد التهوية مع مراعاة التباعد، وعدم مشاركة الأدوات والحرص على التباعد الجسدي أثناء أداء الصلوات وعدم التزاحم عند أماكن الوضوء.وبينت الهيئة في الدليل الإرشادي للعودة إلى المدارس لطلاب وطالبات المتوسطة والثانوية من تجاوزت أعمارهم ١٢ عاما لشهر ديسمبر الجاري، أنه يجب على المدرسة أن تشدد على تقنين الزائرين، وأن تقتصر للضرورة القصوى مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية. وأوضح الدليل على أنه يتعين تنظيم عملية الدخول والخروج عند بداية ونهاية الدوام ما يمنع التزاحم وضمان التباعد مترا ونصف على الأقل بين الطلبة، ووضع أماكن كافية لتقييم الطلبة والكادر قبل الدخول للمدرسة وعدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول إلا بارتداء الكمامة مع وضع علامات أرضية لمكان وقوف الطلبة (متر ونصف)، وفي حال وجود أي عرض يدل على الإصابة لأحد الطلبة يتم عزله بسرية دون التسبب بإحراجه أمام بقية زملائه مع استخدام بوابات متعددة ومنفصلة لدخول وانصراف الطلاب في حال تواجد أكثر من بوابة للمدرسة. وشدد الدليل على تنظيف اليدين قبل وبعد الخروج من الحافلة باستخدام جل كحولي لا يقل تركيزه عن ٦٠٪، وتجهيز الحافلات بموزعات الكحول أو الكحول المكتبي لضمان عملية نظافة الأيدي على أن يقوم سائق الحافلة أو المرافق بالتأكد من تعقيم الطالب لليدين وتغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس بمنديل، أو استخدام الجزء الداخلي من المرفق والتخلص من المناديل المستعملة في سلة المهملات، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل، أو استخدام معقم الأيدي مع التزام الطلاب بذات المقعد طوال وقت الرحلة، وعدم السماح بوقوف الطلاب داخل الحافلة خلال الرحلة.