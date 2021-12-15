عقدت وزارة الخارجية، ووزارة خارجية جمهورية اليونان، في العاصمة أثينا، أمس، الجولة الرابعة من المشاورات السياسية.وترأس جانب السعودية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب اليوناني أمين عام وزارة الخارجية اليونانية ثيميستوكليس ديميريس.وجرى خلال المشاورات السياسية بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، كما تم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر المشاورات السياسية من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار، ومساعد مدير عام الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الأمير سعد بن منصور بن سعد، وعدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية السعودية واليونانية.