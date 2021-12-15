أدانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي.وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.من جانبها، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط، عادّةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية في التصدي للصاروخ الباليستي وتدميره، مؤكدة موقف مملكة البحرين المتضامن مع السعودية، والمساند لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها والمقيمين فيها وحماية أمنها واستقرارها.