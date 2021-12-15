افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، أمس، مدرسة ذكور مخيم عمان الجديد الإعدادية الثانية الممولة من قبل السعودية، بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس رفيق خرفان، ونائب شؤون مديرة الأونروا في الأردن أولاف بيكر.وقام السديري والمفوض العام للأونروا، بجولة داخل المدرسة حيث التقوا الطاقم التعليمي في الأونروا وتفقدوا مرافق المدرسة الجديدة، التي تخدم حاليًا أكثر من 1380 طالبًا.وقال السديري: «إن السعودية تعد رائدة في العمل الإنساني، بهدف رفع المعاناة الإنسانية عن مختلف الشعوب المتضررة والمحتاجة حول العالم، وتحرص على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات المجتمع الدولي، وفي مقدم ذلك ما تقوم به المملكة من تكريس إمكاناتها لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات، ومنها علاقة التعاون التاريخية مع وكالة الأونروا والدعم المستمر لخدماتها وتقدير دورها تجاه دعم اللاجئين الفلسطينيين».وأشار إلى أن هذا المشروع التعليمي يأتي ضمن ذات السياق، ومنوهاً إلى أن السعودية من أوائل الدول الداعمة للوكالة، كونها ثاني أكبر داعم، وأن المملكة لن تألو جهداً في خدمة الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.من جهته، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: لقد كان الصندوق السعودي للتنمية شريكًا رئيسيًا للأونروا وعامل تمكين حقيقيا للمشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على لاجئي فلسطين مثل هذه المدرسة. حيث ساهم دعم المملكة العربية السعودية للاجئي فلسطين دائمًا بأنهم ليسوا لوحدهم. إنه دعم تقدره الأونروا كثيراً وستبقى آمالها ثابتة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين.يذكر أنه تم إنشاء المدرسة الجديدة وتأثيثها وتجهيزها بتبرع سخي من السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لتحل محل المدرسة القديمة، إذ تم تجهيز المدرسة بأنظمة التخضير وتوفير الطاقة، مثل مجسات خاصة بالحركة، ونوافذ ذات زجاج مزدوج ومساحات مغطاة بالأشجار وأماكن مخصصة لتجميع المياه مع الخزانات الموجودة تحت الأرض.كما تم تصميم المدرسة لتتناسب مع احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال وجود مصعد وممرات ورمبات وأماكن للمس ومراحيض خاصة مع وجود جميع الملحقات الضرورية.ويدرس طلاب الأونروا في مخيم عمان الجديد، بما في ذلك طلبة مدرسة ذكور مخيم عمان الجديد الإعدادية الثانية، في 12 مدرسة بنظام الفترتين، مع بناء هذه المدرسة الجديدة، تمكنت جميع مدارس الأونروا الأخرى في المخيم من الانتقال إلى نظام الفترة الواحدة، مما يوفر بيئة تعليمية أفضل لأكثر من 9000 طالب.