استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في الوزارة، أمس، سفير مملكة البحرين لدى المملكة حمود بن عبدالله آل خليفة، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.كما قلد وزير الخارجية السفير وشاح الملك عبدالعزيز تعبيراً وتقديراً للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد السحلي.