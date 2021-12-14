ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير المهندس عبدالله الويمني مع إدارة الأسواق والمسالخ، وأعضاء الجمعية التعاونية الزراعية بقرى آل عاصم، مُقترحات لتشغيل وإدارة سوق الخضار والفواكه والأسماك بأبها، لتصبح أسواقاً نموذجية، تُسهم في توفير أماكن مميزة للتسوق، وفق أحدث الأنظمة والمعايير، إذ تم استعراض المُقترح من الجمعية والهادف إلى رفع كفاءة الخدمات الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير الأسواق الزراعية، وإعادة آليات الدعم، لرفع الإنتاجية وتعزيز المنتجات ذات الميز النسبية، وإنشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين، ودعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية، وإنشاء بوابة خاصة لقطاع النخيل والتمور، إضافة الى تنظيم الأسواق القائمة وتخصيص مداخل، ومخارج للمتسوقين، وأخرى للعاملين والاهتمام بالزي الموحد والنظافة، واستخدام التكنولوجيا في منح التصاريح، وإيجاد قاعات لتدريب المزارعين والبائعين كل في اختصاصه، واستقطاب الأسر المنتجة المتميزة لتقديم الخدمات الغذائية، وتوفير مختبر متخصص لفحص الخضار والفواكه والأسماك للتأكد من سلامتها قبل دخولها للأسواق وغيرها من الركائز والمقترحات الهامة.