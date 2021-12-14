اطلقت مدرسة بوا المتوسطة والثانوية مبادرة للتشجير تحت عنوان (أبوراكة الأخضر) المنبثقة من مبادرة (السعودية الخضراء)، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس مركز ابوراكة فارس صالح الثبيتي وشركاء النجاح لهذه المبادرة مدير مكتب التعليم بميسان فرج الثقفي، ومساعد مركز الحرب الجبلية بالجبلات، ومدير مخفر شرطة ابوراكة، ومدير مكتب البلدية بأبوراكة، وجميع مديري ورؤساء الدوائر الحكومية بمركز ابوراكة.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة صاحب المبادرة عائض مسفر الشلوي مدير مدرسة بوا المتوسطة والثانوية رحب فيها بالحضور وشكر شركاء النجاح (جميع الدوائر الحكومية المشاركة في المبادرة)، وبين أن هذه المبادرة تهدف لتنمية الوطن وتم توفير 8 الآف شتلة تم توزيعها على الدوائر الحكومية والمواطنين، ثم بعد ذلك كلمة مدير مكتب التعليم بميسان شكر فيها صاحب المبادرة، وأوضح أهمية الشجرة والاهتمام بها.

بعد ذلك تم تكريم المشاركين في المبادرة وفي النهاية تمت زراعة الأشجار بدءا بالحديقة العامة بأبوراكة وجميع الدوائر الحكومية.