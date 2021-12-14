يدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غداً (الأربعاء) مستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله، وعددا من المشاريع الصحية بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت 209.278.271 ريالا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ووزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، أن المشاريع التي ستدشن تشمل إعادة فتح مستشفى جازان بعد اكتمال عملية تأهيله، ومشاريع تطوير بيئة العمل والمستفيدين بكل من مستشفى أبو عريش العام، ومستشفى ضمد العام، وإدارات الجودة، وسلامة المرضى، والشؤون القانونية، والمراجعة الداخلية، والوثائق والمحفوظات، والمشتريات بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، مبيناً أن المشاريع تشمل استحداث أقسام الغسيل الكلوي بمستشفى محافظة الريث ومستشفى محافظة العيدابي وتطوير مراكز الرعاية الأولية بصبيا والبديع والقرفي وجريبة والخشابية، وتطوير قسم الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وقسم الولادة وسكن العاملين بمستشفى صامطة العام.