أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قراراً يتضمن تمديد خدمة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، لمدة عام، اعتباراً من تاريخ 1443/7/1.ويُعد أمين عسير الذي يحمل درجة الدكتوراه في تخطيط التنمية العمرانية، من القيادات البارزة على مستوى المملكة، ويمتلك خبرات واسعة، وله دور كبير في ما تشهده عسير، من نهضة، وتقدّم، وبروز في المجال البلدي، والخدمات البلدية.