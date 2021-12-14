عقد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي مساء اليوم اجتماعاً مع مدير عام التلفزة التونسية عواطف دالي لمناقشة التعاون في تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والمجال الهندسي، بالإضافة الى التعاون في تطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي والإنتاج، ضمن فعاليات الدورة الـ41 لاتحاد اذاعات الدول العربية التي تستضيفها الرياض.

إلى ذلك التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بمدير التلفزة الموريتانية الدكتور محمد محمود أبو المعالي وتم خلال اللقاء تباحث التعاون بين البلدين في تطوير المحتوى الاذاعي والتلفزيوني والمجال الاخباري.

كما اجتمع الحارثي مع مدير عام تلفزيون وإذاعة جيبوتي أدن عبد جاما وتمت مناقشة كل ما يتعلق بتطوير العمل الإعلامي المشترك وتطوير مجالات العمل الإخباري.