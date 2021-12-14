أكد مشرف عموم وزارة التعليم للتعليم الالكتروني الدكتور عبدالله الغامدي أهمية توعية الميدان التعليمي بمنصة العودة للمدرسة، لاحتوائها على إرشادات ونماذج معالجة لأي عقبات تواجهها المدارس وأولياء الأمور على منصة مدرستي.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لواقع الميدان التعليمي في مرحلة التعليم عن بعد في تعليم الطائف، إذ استهل مشرف العموم زيارته بالوقوف على مدرسة ثانوية الأندلس بحضور مدير إدارة الاشراف التربوي (بنين)، وشاهد عن قرب سير العملية التعليمية في الحجرات الدراسية، والتجهيزات التقنية داخل القاعات والفصول، وطريقة التدريس في التعليم المتزامن بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، ومدى تفاعل الطلاب مع معلميهم في المقررات الدراسية.

واطلع مشرف عموم الوزارة بعد ذلك على تقرير مكتب التعليم بغرب الطائف (بنين) في رحلة التعليم عن بعد، التي تضمنت عدة مراحل منذ انطلاقة التعليم الالكتروني، والدورات التدريبية التي قدمت في هذا المجال، في حين اجتمع مع مديري مكاتب التعليم الداخلية والخارجية في مكتب غرب الطائف (بنين، بنات) وعبر برنامج الويبيكس للقسم النسائي، إذ تم التآكيد على النشر التوعوي حول منصة العودة للمدرسة، لاحتوائها على إرشادات ومعلومات قيّمة للميدان التربوي ولأولياء الأمور لمواجهة أي عقبات حول منصة مدرستي، وأيضاً تكثيف الدورات التدريبية للتعريف بأهمية المنصة، كما تم التأكيد على تفعيل المقررات الالكترونية المعيارية، حتى يستفيد منها المعلمون والمعلمات في تقديم المحتوى التعليمي بصورة تفاعلية، وأيضا تطبيق المسارات التعليمية الموجودة على منصة مدرستي لمعالجة الفاقد التعليمي، والاستمرار والمتابعة في التعليم الالكتروني الذي أصبح أساسياً في هذا العصر. كما وقف على مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي بتعليم الطائف، إذ اطلع على الإحصاءات في الدعم خلال الفصل الدراسي الأول، ومدى فاعلية الاستفادة من منصة العودة للمدرسة للإجابة عن أي طلبات ترد إليهم حول مشاكل الدخول للمنصة.