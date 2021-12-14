بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى مدينة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، لحضور اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فقد وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض الوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك، توجه سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي العماني، وزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ومعالي وزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، ووزير الاقتصاد الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

كما وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك، توجه سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية محمد هادي الحسيني، ومعالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

كما وصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك، توجه سمو ولي عهد دولة الكويت في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي الكويتي، معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ووصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.



وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة قطر، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

عقب ذلك، توجه سمو أمير دولة قطر في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي القطري، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، ومعالي وزير المالية علي بن أحمد الكواري، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.



كما وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.



وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.



كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.



بعد ذلك توجه جلالة ملك مملكة البحرين وسمو ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.



ويضم الوفد الرسمي البحريني، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.