اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية للعام 1442هـ، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر العقيد بحري ركن بندر بن عبدالله الجهني.

كما استمع خلال اللقاء لشرح مفصل عن أعمال ومهام القوات الخاصة للأمن والحماية، مثنياً على ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومتابعة وزير الداخلية، داعيا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

من جانبه، أعرب العقيد الجهني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه المستمر ومتابعته الدائمة للقطاعات الأمنية في المنطقة.