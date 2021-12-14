ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعه الأشجار وتحويلها إلى فحم، وجد بحوزته أكثر من (2500) متر مكعب من الحطب والفحم المحليين المخزنة، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.