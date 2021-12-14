نظم اتحاد إذاعات الدول العربية اليوم (الثلاثاء)، ندوة حول تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي في مدينة الرياض، وتأتي على هامش اجتماعات الدورة الــ41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بحضور رئيس الاتحاد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية محمد بن فهد الحارثي.

وأدار الندوة الدكتور عبدالله بن ناصر الحمود خبير إعلامي بالمملكة، حيث تناولت الفعالية محاور: مدخل عام للندوة ومبررات اختيار الموضوع - كيف يجب أن تتفاعل عربيا مع الهيمنة الرقمية العالمية، قدمها المهندس عبدالرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والتي تستضيفها الرياض هذه الأيام.

وتناول المحور الأول: التعامل الإقليمي مع الإعلام الرقمي العالمي.. «المنطقة الأوروبية» قدمها الخبير الإعلامي Gicomo Mazzone من سويسرا، والأستاذ Christophe Liclerq الرئيس التنفيذي لمؤسسة Media Network Euractiv منطقة آسيا والمحيط الهادي، والدكتور جواد متقي الأمين العام لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي ABU أفضل الممارسات في التعامل مع الإعلام الرقمي العالمي قدمها الدكتور David Wood خبير اتحاد الإذاعات الأوروبية EBU، والمهندس باسل الزعبي مدير إدارة التكنولوجيا والتطوير/ اتحاد إذاعات الدول العربية.

أما المحور الثاني فقد تناول: التجارب الوطنية في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا.

- تجربة المملكة العربية السعودية الدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل خبيرة إعلامية

- تجربة الصين الأستاذة Wen Yaru رئيسة تحرير CGTN الرقمية

- تجربة كوريا الجنوبية الأستاذ Lee Taye Hyun الرئيس التنفيذي لشركة WAVVE

- كيف يمكن للدول العربية الاستفادة من التجربة الأوروبية الأستاذ Gicomo Mazzone خبير إعلامي/ سويسرا.