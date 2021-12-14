نفّذت أمانة عسير وبلدياتها 12863 جولة تفتيشية خلال الشهر الماضي، وأسفرت عن تسجيل 5844 مخالفة للإجراءات الصحية، والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وإغلاق 48 منشأة تجارية مخالفة، وإتلاف 40 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي. وأوضحت الأمانة بأن الجولات التفتيشية، جاءت للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية، والتقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، وتوفير كافة سبل السلامة الصحية وامتثالها للإجراءات الاحترازية، فيما كثفت الفرق الميدانية جولاتها التفتيشية وفق خطط الحملات الميدانية للوقوف على التزام المنشآت. وقد تنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم وجود شهادات صحية، ومخالفة اشتراطات التعبئة، والنقل، والتخزين، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدة استمرار تكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت، ودعت الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات الموحد 940.