أعلنت وزارة العدل، أنه في حال استمرار الاستقطاع المالي من الراتب عند استكمال سداد كافة المستحقات الواجب تنفيذها على الشخص، أو في حال رغبة الشخص معرفة المبالغ المتبقية عليه، فيمكن التقدم بطلب «إعادة إفصاح» للدائرة.

وكشفت أن خطوات التقدم بطلب «إعادة إفصاح» يكون عبر الخطوات التالية: الدخول على الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/iExecution#/، واختيار أيقونة «التنفيذ»، ثم «طلباتي»، ثم «إجراءات»، ثم «طلبات إجراءات من الدائرة»، ثم اختيار «طلبات أخرى»، ثم النقر على «إرسال».

أما في حال استمرار إيقاف الخدمات بموجب القرار (46) بعد الرفع عبر «ناجز» باكتمال سداد المبلغ المطلوب، وعدم تمكن المستفيد من سحب المبلغ المحجوز أو سداد الفاتورة، فيمكن له الدخول على الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/iExecution#/، والضغط على أيقونة «التنفيذ»، ثم «طلباتي»، ثم «استعراض الطلبات»، ثم «إجراءات للطلب»، ثم «طلبات إجراءات من الدائرة»، ثم الاختيار من القائمة «طلب تحويل مبلغ محجوز».

يذكر أن «العدل» قد كشفت أن الإجراء المتبع لمن صدر حكم لصالحه ضد شخص آخر، هو التقدم بطلب تنفيذه لمحكمة التنفيذ من خلال الرابط التالي http://najiz.sa، ويكون ذلك بعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة نظاماً واكتساب الحكم الصفة القطعية، وختمه بالختم الخاص بالصيغة التنفيذية من الدائرة مصدرة الحكم، مفيدة بأنه بعد التقدم بطلب إفصاح لتفاصيل القرار 46، تستمر الإجراءات المتخذة بموجب المادة 46 لحين تنفيذ الأمر بحق المنفذ ضده.