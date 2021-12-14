كشف العديد من الوزراء خلال الجلسات التي عقدت أمس (الإثنين) على هامش أجندة ملتقى موازنة 2022 عن خططهم الحالية والمستقبلية، إذ أكد وزير المالية محمد الجدعان أن عملية الإنفاق الحكومي على مدى الـ25 سنة الماضية حصل بها تذبذب كبير، خاصة أن الإنفاق ارتبط بأسعار النفط، وأعلن عن تراجع التذبذبات والانفاق الحكومي في السنوات الخمس الماضية. وأكد أنه رغم تحقيق الموازنة فائضا خلال العام القادم، فإن الحكومة التزمت بمستويات الإنفاق المعلن السابق، وفصلت تماماً بين مستويات الإيرادات السنوية وخططها على المدى المتوسط في ما يتعلق بالإنفاق، وبالتالي استقرار المالية العامة واستدامتها وخلق مستوى جيد من النضج في المالية العامة والتخطيط.وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة له دور رائد في دعم مسيرة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، مفيدا أن الصندوق من خلال مبادراته يلتزم بتعزيز الاستدامة المالية والإسهام في تحقيق قيمة تنموية ذات أثر إيجابي على المواطن والأجيال القادمة.وأفاد أن أصول الصندوق ارتفعت وتجاوزت المستهدف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال سعودي، مع تأسيس الصندوق 47 شركة منذ عام 2016 في عدد من القطاعات الإستراتيجية، كالتطوير العقاري والبنية التحتية وإعادة التدوير والطاقة النظيفة وغيرها، واستحدث منذ عام 2017 أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2021.وأبان أن مجموعة من الشركات التابعة للصندوق وقعت عقودا تطويرية بما يزيد على 13 مليار ريال تمثل أكثر من 70% من قيمة عقود شركة البحر الأحمر للتطوير، كما وقعت شركة روشن شراكات إستراتيجية مع مجموعة من الشركات السعودية لتطوير المرحلة الأولى في موقع حيها الأول في مدينة الرياض، وقام مركز الملك عبدالله المالي بتوقيع عقود بقيمة 10 مليارات ريال لاستكمال الأعمال وتفعيل المركز، فيما قامت شركة القدية بتوقيع عقود تطويرية بما يزيد على 5.5 مليار ريال، تشمل الأعمال الأولوية الأولية للبنية التحتية وتطوير أولى الواجهات الترفيهية، وأسس الصندوق إدارة متخصصة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز أثر استثماراته على الاقتصاد المحلي.كشف نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أن الصندوق عبارة عن 12 منظمة اجتمعت وتناغمت في السنتين الأخيرتين في منظمة واحدة، ويهدف إلى خدمة التنمية، وليس ربحيا بالدرجة الأولى، ويساهم في التنوع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص، والتركيز على البنية التحتية، والصناعية، والسياحية وغيرها، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية بمعناها أن أي مبلغ يصرفه الصندوق يجب أن يكون له عائد في التنمية، وأن تكون المملكة لديها مؤسسات تمويلية متكاملة تهدف إلى التنمية.وأفاد التويجري أن صندوق التنمية الوطني يحتوي على عدة صناديق تحت مظلته، بعضها يزيد عمره على 50 سنة، وبعضها الآخر استحدث مؤخراً مثل الصندوق السياحي والثقافي، مؤكداً أن مجموع الخبرات المتراكمة بهذا الصندوق يتعدى 280 سنة، والميزانية العامة أو رأس المال الموجود في هذا الصندوق يزيد على 500 مليار ريال.أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أنه تم الترخيص لـ960 مصنعا العام الحالي، كما دخل حيز التنفيذ 667 مصنعا، بما ساهم في خلق 55 ألف فرصة وظيفية، منها 38% من نصيب المواطنين.وبين ان قطاع التعدين من القطاعات الواعدة، خاصة مع دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، مؤكدا أنه تم إصدار 506 رخص جديدة، من بينها 133 رخصة استكشافية للمعادن.قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن السعودية من خلال الإستراتيجية الوطنية للاستثمار لا تبحث عن استثمارات مكررة بل تستهدف تفعيل قطاعات غير فاعلة كالهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وقطاع التقنية.وأوضح أن المملكة ستعمل ومن خلال الاستراتيجية على تفعيل مبادرات نوعية غير مسبوقة، من بينها إطلاق العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة في قطاعات نوعية.أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنه يتم العمل على تطوير الموارد تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030، إضافة لإطلاق برامج التلمذة الصناعية، مع استحداث أول نظام وطني لتمويل ودعم البحث والابتكار.وكشف أنه تمت معالجة نحو 903 مشروعات متعثرة وإسنادها لشركات جيدة.أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل افتتاح 10 مستشفيات في عدد من المناطق، بسعة سريرية اجمالية تصل إلى 1500 سرير، وبين أن هناك أكثر من مليون مواطن استفادوا من برنامج طبيب لكل أسرة، إضافة لاستفادة 11 مليونا من العيادات والاستشارات الافتراضية، و23 مليون مستفيد من خدمات «صحتي» وأكثر من 100 مليون موعد محجوز إلكترونيا.قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر «إن الوزارة ماضية في سياسات التوطين عبر 45 ألف وظيفة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية»، وأشار الى أنه تم سداد 100% من مستحقات القطاع الخاص بوزارة النقل والخدمات اللوجستية. واستعرض الجاسر أبرز ما حققته منظومة النقل والخدمات اللوجستية في عام 2021، التي تضمنت تفعيل الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية عبر إطلاق 92 مبادرة وأكثر من 370 مشروعا لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، ودخول 3 موانئ ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، وتصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 100 مطار في العالم وأفضل 10 مطارات بالشرق الأوسط.السواحه: 95 % من الأعمال الحكومية.. «رقمية»قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، إن قطاع الاتصالات شهد نموا بشكل تراكمي بلغ 6% خلال السنوات الـ4 الماضية، وأن 95% من أعمال القطاعات الحكومية والخاصة تعتمد على الاتصال الرقمي.وأضاف أن القطاع التقني شهد نموا بلغ 11% خلال الفترة ذاتها، مبينا أن هذا النمو يضاهي المؤشر العالمي للأسواق الناشئة في العالم والأسواق العالمية.أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة ستعلن إنشاء 300 ألف وحدة سكنية، يتوقع تشييدها خلال 5 سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 147 ألف وحدة في مدينة الرياض.وبين أن 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برنامج سكني خلال العام الجاري منها 166 ألف أسرة سكنت منازلها، مبينا أن برنامج الإسكان وصل لخدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية.وبين أن منظومة التمويل العقاري في السعودية وصلت إلى النضج، ويدل على ذلك خدمة أكثر من 800 ألف شخص.وأوضح أن نضج منظومة التمويل نتج عنه كذلك كفاءة التمويل، حيث كانت نسبة التمويل 7.6% في 2019، وبلغت 4.5% حالياً مع احتساب هامش الربح للبنوك، حيث انخفضت نسبة الهامش للبنوك من 3.92% لتبلغ 1.62% حالياً، مقارنةً بأفضل المعدلات العالمية البالغة 1.5%.