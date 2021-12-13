أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بذل كافة الجهود وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز التنمية والارتقاء بالخدمات، مضيفا أنه لا عذر لأي مسؤول يقصر في خدمة المواطن في ظل ما وفرته الدولة من دعم وإمكانيات وما تضمنته ميزانية الخير والنماء للعام المقبل من إنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها لتعزيز التنمية المستدامة في كافة المناطق وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بصالة الاستقبال الكبرى في قصره بمدينة سكاكا جموع المواطنين ومشايخ القبائل بالمنطقة، وأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قَدِموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.

ورحب الأمير فيصل بالجميع وتناول في معرض حديثه مع الأهالي عددا من الموضوعات التي تهم المنطقة، كما استمع إلى مقترحات ومرئيات المواطنين حول القضايا الخدمية والتنموية.

حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.