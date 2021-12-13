التقى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الفريق التنسيقي لقرية الوطن الأثرية بآل خلف في سراة عبيدة، وبحث مراحل تطوير القرية، والمخططات التفصيلية للتطوير، ومراحل الدراسات المطلوبة.

وقال أمين عسير: سيبدأ العمل بمراحل أولية تتركز في البدء بتهيئة الممرات، والساحات المحيطة، وربط العناصر ببعضها، والتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ البنية التحتية بالقرية خلال أسابيع قادمة، والعمل على تطوير مخططات المنح.

يُذكر أن قرية الوطن بآل خلف في بني بشر من أجمل القرى بمنطقة عسير، والتي ما زالت تجذب إليها السياح، وتتميز بقصورها العالية، وأبراجها المرتفعة القديمة، وهي من ضمن القرى الأثرية التي يشملها التطوير وإعادة التأهيل.