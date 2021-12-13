بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس أمناء جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، تحتفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الثالث بتكريم الفائزين بجائزتها وهم: الشاعر العراقي عارف الساعدي في التجربة الشعرية، والمصرية جيهان جمعة بركات الفائزة بجائزة الشعر المسرحي، والشاعر السعودي إبراهيم أحمد حلوش الفائز بجائزة القصيدة المغناة، إذ خصصت الجائزة يومين للتكريم هما الثلاثاء والأربعاء الموافق 14 – 15 / ديسمبر.

وخصص اليوم الأول للاحتفال بحلقتي نقاش، الأولى حول مستقبل الثقافة العربية يشارك فيها الدكتور علي بن تميم والدكتور عبد المحسن القحطاني والدكتور حسام عبدالوهاب زمان، ويديرها الدكتور علي زعلة، فيما خصصت حلقة النقاش الثانية عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل يشارك فيها معالي الدكتور عبدالله المعطاني والدكتورة حورية العتيبي والدكتورة لويزة بولبرس والدكتورة سماح حمدي، ويتناول النقاش الأمير عبدالله الفيصل من محاور، منها: عبدالله الفيصل إنسانا (حياته، تعليمه)، وعبدالله الفيصل شاعراً (شعره العمودي، الشعر النبطي، شعره المغنى) إضافة إلى مشاركات شعرية للفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الثالث.

فيما خصص اليوم الثاني للاحتفال بالفائزين، إذ أعدّ لذلك حفل خطابي يشارك فيه رئيس جامعة الطائف بكلمة، ومشاركة شعرية للفائزين، إضافة إلى وصلة غنائية، ثم كلمة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.