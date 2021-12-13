أشاد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أعلن خلالها ميزانية الخير لعام 2022 وما جاء فيها من مضامين تؤكد الاستمرار في مسيرة التنمية لجميع مناطق المملكة العربية السعودية، وزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه لتحسين جودة الحياة والاستغلال الأمثل للموارد ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق.

وعدّ أمير منطقة الباحة الميزانية العامة مؤشر تعافٍ، لخدمة المواطن باعتباره أولوية لخادم الحرمين الشريفين الحريص على السعوديين والسعوديات لينعموا بالراحة والرفاهية والمزيد من الخدمات، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.

وقال الأمير حسام بن سعود بمناسبة صدور الميزانية العامة للمملكة: «ميزانية المملكة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين تأكيد لنجاح رؤية السعودية 2030، وانعكاس واضح لمدى قوة ومتانة اقتصادنا السعودي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة لدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة».

وثمن الجهود والدعم غير المحدود من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، لما يوجهان به أمراء المناطق لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية والخدمية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ورسم الأهداف المستقبلية والمستمرة لدعم وتعزيز رفاهية أبناء وطننا، من خلال التوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات السعوديين الرئيسية، وتجاوز التحديات، وتعزيزها بالقرارات والمبادرات التنموية والفعالة، التي تساعد مملكتنا على التقدم وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.