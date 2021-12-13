استقبلت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود بمكتبها وفدا من القنصلية الأمريكية تترأسه نائبة رئيس القسم السياسي والاقتصادي بالقنصلية السيدة شمس محمد، وترافقها رئيسة قسم المراسم بالقنصلية علياء الشرقاوي. وحضر الاستقبال من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام بنت عبدالكريم المعطاني، ومديرة الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير، ومديرة إدارة التشريفات سلوى الوذيناني، ومديرة مكتب مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية خلود بوصي، وسكرتيرة مكتب وكالة الشوون النسائية مي التويم. وجرى خلال الاستقبال تبادل الحوارات المختلفة، حيث أثنت الضيفة الكريمة على تجربة تمكين المرأة في الحرمين الشريفين مبديةً إعجابها الكبير بالتطورات التي مرت بها المرأة السعودية لكي تستطيع المشاركة في صناعة القرار وتضع بصمتها في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية. وفي نهاية الزيارة سجلت شمس محمد كلمة تذكارية في السجل الذهبي، كما تم توديع الوفد بِمِثْلِ ما استُقبل به من الحفاوة والتكريم، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين.